Erdgeschosswohnung in Flammen - vermisster Mann unverletzt

Flammen und starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf. Mehrere Menschen müssen medizinisch versorgt werden. Ein Bewohner wird zunächst vermisst.

Betzdorf (dpa/lrs) - Nach dem Ausbruch eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung im Westerwald ist der vermisste Bewohner wohlbehalten angetroffen worden. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus stand am Dienstagabend komplett in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die Rauchentwicklung seien mehrere Bewohner des Anwesens in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) verletzt und angrenzende Gebäude beschädigt worden.

Der Bewohner der Wohnung sei zunächst vermisst worden - konnte jedoch unverletzt angetroffen werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Zu Brandursache und Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Feuer wurde gegen 20.00 Uhr gemeldet.