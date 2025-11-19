Erdgeschosswohnung in Flammen – Mann weiter vermisst

Betzdorf (dpa/lrs) – Nach dem Feuer in einer Erdgeschosswohnung im Westerwald wird ein Bewohner nach Angaben der Polizei weiter vermisst. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus stand am Dienstagabend komplett in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die Rauchentwicklung seien mehrere Bewohner des Anwesens in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) verletzt und angrenzende Gebäude beschädigt worden. Zu Brandursache und Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Das Feuer wurde gegen 20.00 Uhr gemeldet.

