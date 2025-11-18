Erdgeschosswohnung in Flammen – Mann vermisst

Flammen und starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf. Mehrere Menschen müssen medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften im Einsatz.

Betzdorf (dpa/lrs) – Nach dem Ausbruch eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung im Westerwald wird ein Mann vermisst. Die Wohnung stehe komplett in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Durch die Rauchentwicklung seien mehrere Bewohner des Anwesens in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) verletzt und angrenzende Gebäude beschädigt worden. Zu Brandursache und Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Feuer wurde gegen 20.00 Uhr gemeldet – der Einsatz an dem Mehrfamilienhaus läuft noch.