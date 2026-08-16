Anfang der Woche soll das Risiko für Waldbrände in Rheinland-Pfalz überwiegend im mittleren oder geringen Bereich liegen. Doch wie geht es danach weiter?

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Das Risiko für Waldbrände in Rheinland-Pfalz schwächt sich ab. Laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes wird Anfang der Woche an den meisten Stationen eine mittlere bis geringe Gefahr erwartet. Ab Mittwoch soll sogar überall nur noch Stufe 1 gelten, das bedeutet, dass die Gefahr sehr gering ist.

Am Sonntag lag das Risiko für Waldbrände laut dem Index überwiegend im mittleren Bereich, hoch war es noch im Bereich Bad Bergzabern.

In den vergangenen Tagen waren immer wieder Wald- oder Vegetationsbrände in Rheinland-Pfalz ausgebrochen. Ein großes Feuer bei Langscheid im Kreis Mayen-Koblenz hatte am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr nötig gemacht.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum Ende der Hitzewelle Gewitter und Niederschläge im Bundesland. Am Montag kann es zudem zeitweise leicht und am Dienstag gebietsweise schauerartig regnen.