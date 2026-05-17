Wegen eines Bombenfunds müssen Anwohner in Bitburg im Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen. Nun startet die Entschärfung eine Stunde früher.

Bitburg (dpa/lrs) – Sieben Weltkriegsbomben werden in Bitburg in der Eifel entschärft. Die Evakuierung des Sperrkreises sei weitgehend abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Anwohner in einem Radius von 300 Metern um den Fundort mussten ihre Wohnungen bis 9.00 Uhr verlassen. Da alles reibungslos gelaufen sei, könne nun bereits um 10.00 Uhr, also eine Stunde früher als ursprünglich geplant, mit den Entschärfungen begonnen werden.

Auch die Straßensperrungen seien eingerichtet, sagte der Sprecher. In der Stadthalle sei eine Aufenthaltsmöglichkeit eingerichtet.

Bei den Blindgängern handelt es sich nach Behördenangaben um eine 125 Kilogramm schwere sowie sechs jeweils 30 Kilogramm schwere Bomben aus US-amerikanischen Beständen. Sie waren am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden.