Entlaufene Kuhherde sorgt für Sperrung auf der Autobahn 3

Eine Kuhherde auf Abwegen hat den Verkehr auf der A3 durcheinandergebracht. Rund dreißig Tiere mussten von ihrem Besitzer zurück auf die Weide gebracht werden.

Sessenhausen (dpa/lrs) – Eine entlaufene Kuhherde hat auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt für eine Vollsperrung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen Sonntagabend die Tiere, die sich auf dem Parkplatz Sessenhausen aufhielten. Die Herde von etwa dreißig Tieren gelangte über ein Notzufahrtstor auf den Parkplatz. Um sicherzustellen, dass keine Tiere auf die Autobahn gelangen, sperrten die Einsatzkräfte die Autobahn in Richtung Frankfurt für etwa eine Stunde. Der Tierhalter konnte ermittelt werden und brachte die Tiere wohlbehalten zurück auf die Weide.