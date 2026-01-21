Nach der Entgleisung einer Güter-Lok bei Hattersheim müssen die Menschen im Rhein-Main-Gebiet weiter mit Ausfällen und Ersatzverkehr rechnen. Welche Linien fahren?

Hattersheim (dpa/lrs) – Eine entgleiste Güter-Lok bei Hattersheim sorgt auch heute für Probleme für Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet. Einige Linien werden umgeleitet, einige entfallen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf seiner Homepage schreibt (Stand: 7.45 Uhr).

Die Züge der Linien RE4 und RE14 werden demnach zwischen Mainz und Frankfurt ohne Halt umgeleitet, Züge der Linien RE2 werden mit Halt in Rüsselsheim umgeleitet. Die RE9 entfällt laut Homepage weiterhin. Die RB10 wird ebenfalls umgeleitet. Zwischen dem Mainzer Hauptbahnhof und dem Frankfurter Hauptbahnhof sei zusätzlich ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Auf der Störungskarte der S-Bahn der Deutschen Bahn stand, dass ein Ersatzverkehr für die S1 eingerichtet wurde. Die Busse pendeln demnach zwischen Flörsheim (Main) und Frankfurt-Höchst.

Zu dem Unfall kam es früheren Angaben eines Bahnsprechers zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Es sei ein Oberleitungsmast beschädigt worden, sodass ein Teil der Leitung repariert werden müsse. Die Reparatur werde voraussichtlich erst in zwei Tagen abgeschlossen sein, hieß es von der Deutschen Bahn (DB) am Dienstagnachmittag.