Enkeltrick: 50 Goldmünzen vor Amtsgericht Speyer ergaunert

Um ihrer «falschen» Enkelin zu helfen, hat eine Seniorin einem unbekannten Mann Goldmünzen im Wert von 125.000 Euro ausgehändigt. Der Ort der Übergabe war außergewöhnlich.

Speyer (dpa/lrs) – Eine 77 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ist Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden. Die Seniorin hat einem unbekannten Mann 50 Goldmünzen im Wert von 125.000 Euro ausgehändigt. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau einen Schockanruf von ihrer angeblichen Enkelin.

Diese schilderte, dass ihre Mutter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Im weiteren Verlauf übernahm ein Mann das Gespräch, der sich als Staatsanwalt ausgab und eine Kaution forderte. Sie vereinbarten ein Treffen am Amtsgericht Speyer, wo die 77-Jährige die Goldmünzen an einen unbekannten Mann übergab. Die Kriminalpolizei ermittelt.