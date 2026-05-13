Im Zuge der Energiewende baut der Saarbrücker Versorger VSE seine Netze weiter aus. Dafür wird jetzt noch mehr Geld in die Hand genommen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Energieversorger VSE investiert in den kommenden Jahren rund 500 Millionen Euro in die Energiewende an der Saar. Ziel sei es, unter anderem die Kapazität der erneuerbaren Energien gegenüber dem Stand 2025 zu verdoppeln, teilte die VSE AG in Saarbrücken mit. Im vergangenen Jahr lag die geplante Investitionssumme noch 125 Millionen Euro niedriger.

«Die VSE bleibt Treiber Nr. 1 der Energiewende im Saarland», teilte Vorstandsmitglied Hanno Dornseifer mit. Der Löwenanteil von rund 254 Millionen Euro fließe in die Energieinfrastruktur. «Strom und damit unsere Verteilnetze sind der Kern der Energiewende», sagte der technische Vorstand Stephan Tenge.

Knapp 57 Millionen Euro würden in IT, Digitalisierung und Cybersicherheit investiert. Für den Ausbau des Glasfasernetzes seien fast 30 Millionen Euro, für das Wassernetz gut 12 Millionen Euro geplant.

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) bezeichnete die VSE als verlässlichen Anker für das Saarland. Das Unternehmen zeige, «dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen».