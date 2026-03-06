Mainz (dpa/lrs) – Wenn kein Streusalz mehr auf den Straßen liegt, holen viele ihre Motorräder aus der Garage. Auch steigende Temperaturen spielen eine große Rolle. Mit dem ersten warmen Wochenende beginnt für manche ein kleines Stück Freiheit – der ideale Zeitpunkt für erste Ausfahrten.

Wann genau beginnt die Motorradsaison?

Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, beginnt in Rheinland-Pfalz diese für viele schönste Zeit des Jahres. Traditionell startet die Motorradsaison im März oder April. Viele Kennzeichen gelten von 03 bis 10 – also von März bis Oktober. Die Natur erwacht, Weinberge und Wälder zeigen frisches Grün. Das steigert für viele das Freiheitsgefühl auf zwei Rädern. Oft markieren gemeinsame «Anfahrten» oder Bikergottesdienste den Saisonstart.

Wie viele Motorräder sind im Bundesland zugelassen?

Rheinland-Pfalz zählt dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge zu den motorradstärkeren Bundesländern. Rund 280.000 Krafträder sind hier zugelassen (Stichtag 1. Januar 2025). Das entspricht knapp 68 Motorrädern pro 1.000 Einwohner. Höhere Quoten erreichen nur Bayern und Baden-Württemberg. In ländlichen Regionen ist die Dichte besonders hoch. Die Mittelgebirge und kurvenreichen Landstraßen machen das Fahren attraktiv. In Städten wie Mainz oder Ludwigshafen sind es weniger Maschinen.

Welche Pisten werden empfohlen?

Zu den schönsten Strecken zählt der Pfälzerwald. Die kurvigen Straßen durch das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands sind besonders beliebt. Entlang der Deutschen Weinstraße reihen sich Weinberge und Winzerorte. Ein weiteres Highlight ist die Vulkaneifel. Rund um Daun und den Laacher See wechseln sich Wälder, Maare und Höhenzüge ab. Viele schätzen auch das Moseltal. Fluss und Weinberge sorgen für Fahrspaß mit Panorama.

Was sollten Fahrerinnen und Fahrer beachten?

So groß die Faszination ist, Sicherheit bleibt ein zentrales Thema. Vor der Ausfahrt sollten Technik und Reifendruck geprüft werden. Schutzkleidung ist unverzichtbar. Helm, Handschuhe und Stiefel können schwere Verletzungen verhindern. Helle oder reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit.

Gerade zu Saisonbeginn ist defensives Fahren wichtig. Autofahrer müssen sich oft erst wieder an Motorräder im Straßenbild gewöhnen. Viele Unfälle entstehen durch Übersehen oder Fehleinschätzungen. Wer Abstand hält, vorausschauend fährt und die eigene Geschwindigkeit anpasst, erhöht die Sicherheit deutlich. Auch Schlaglöcher nach dem Winter sollten nicht unterschätzt werden.