Sechs Wochen kein Unterricht in der Schule. Das gilt nicht nur für die Kinder und Jugendlichen. Auch die Lehrkräfte haben Pause.

Mainz (dpa/lrs) – Endlich Sommerferien! Für fast 550.000 Kinder und Jugendliche endet heute in Rheinland-Pfalz das Schuljahr.

In die sechswöchigen Ferien gehen rund 440.800 Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen, darunter mehr als 162.000 Kinder an Grundschulen und rund 40.000 Erstklässler. Dazu kommen etwa 109.000 Schülerinnen und Schüler von berufsbildende Schulen in Rheinland-Pfalz.

Rund 40.000 neue Erstklässler

In den Urlaub gehen dürfen auch rund 45.000 hauptamtliche Lehrkräfte im Land. Die Pädagoginnen und Pädagogen unterrichten an 1.658 Schulen in Rheinland-Pfalz, davon 1.497 allgemeinbildende Schulen.

Nach aktueller Prognose des Bildungsministeriums werden im kommenden Schuljahr wieder rund 40.000 Kinder in Rheinland-Pfalz eingeschult. Das ist dann der erste Jahrgang, für den der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gilt. Der erste Schultag nach den Sommerferien ist am 10. August.