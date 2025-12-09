Elversbergs Torjäger Ebnoutalib will bis Saisonende bleiben

Der Deutsche-Marokkaner Younes Ebnoutalib gehört zu den großen Entdeckungen in der zweiten Liga. Wie es mit ihm weitergeht, erklärt das Toptalent selbst.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Torjäger Younes Ebnoutalib schließt einen Weggang von der SV Elversberg zur Winterpause aus. «Es gibt aktuell keinen besseren Verein für mich», sagte der 22-Jährige der «Saarbrücker Zeitung». «Ich bleibe bis zum Saisonende in Elversberg. Das habe ich für mich so entschieden.»

Der Deutsch-Marokkaner, der die Torschützenliste der 2. Fußball-Bundesliga mit elf Treffern anführt, erklärte weiter: «Ich konnte mich hier in noch nicht einmal einem Jahr enorm entwickeln. Und ich denke, dass es aktuell keinen besseren Verein für mich gibt, um diese Entwicklung fortzuführen.»

«Der Junge wird immer stärker»

Ebnoutalib ist unter anderem bei Eintracht Frankfurt im Gespräch. Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für eine Ablöse von 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt. Bei den Saarländern hat er einen Vertrag bis 2028.

«Wir freuen uns sehr, dass Younes so denkt und so eingestellt ist. Der Junge wird immer stärker, und das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst unserer Arbeit», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book und lobte den Senkrechtstarter: «Einen Spieler mit diesem Potenzial und mit dieser Einstellung gibt es in dem Alter ganz selten.»