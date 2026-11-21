Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Die SV Elversberg will im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN) gegen den SC Freiburg ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Denn bis auf Bayern München konnte noch kein Team Punkte aus dem Saarland entführen.

Dabei muss Coach Vincent Wagner auf seinen Kapitän und Abwehrchef Lukas Pinckert wegen einer Knöchelverletzung verzichten. Florian Le Joncour steht bereit. Im Mittelfeld könnte Cole Campbell den Vorzug für Maurice Krattenmacher bekommen, der wegen seiner U21-Berufung verspätet in die Vorbereitung einstieg.

Bisher gab es erst ein Pflichtspiel der beiden Teams vor 17 Jahren im DFB-Pokal. Damals spielte die SVE noch in der Regionalliga. Die Breisgauer gewannen 2:0.