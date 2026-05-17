Die SV Elversberg geht als Tabellenzweiter in das Saison-Finale der 2. Bundesliga. Ein Sieg gegen Münster reicht den Saarländern mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zum Aufstieg.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Die SV Elversberg will ihre starke Zweitliga-Saison krönen und erstmals in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Dafür reicht am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein knapper Sieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Preußen Münster.

Vor dem Saison-Finale liegen die Saarländer dank der deutlich besseren Tordifferenz (+22) vor den punktgleichen Rivalen Hannover 96 (+16) und SC Paderborn (+12) auf Platz zwei, der zum historischen Coup reicht. Elversberg wäre der 59. Verein der Geschichte und zugleich der kleinste Ort, der jemals der Bundesliga angehörte.

Sollte die SVE noch auf Rang drei abrutschen, gäbe es in zwei Relegationsspielen gegen den Tabellen-16. der Bundesliga eine weitere Chance zum Aufstieg. Wird Elversberg am Ende nur Vierter, geht das Team von Trainer Vincent Wagner leer aus.