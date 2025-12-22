Elversberg verleiht Ceka nach Dresden

Der Offensivspieler wechselt bis zum Saisonende vom Tabellenzweiten zum Schlusslicht.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Offensivspieler Jason Ceka wechselt auf Leihbasis vom Zweitliga-Zweiten SV Elversberg zum Schlusslicht Dynamo Dresden. Der 26-Jährige soll beim vom Abstieg bedrohten Aufsteiger bis zum Saisonende mehr Spielpraxis sammeln.

Ceka war im Sommer vom 1. FC Magdeburg zu den Saarländern gewechselt. In den bisher 15 Saisonspielen wurde er siebenmal eingewechselt. «Für Jason ist es wichtig, in der Rückrunde möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Dresden bietet ihm dafür sehr gute Voraussetzungen», begründete SVE-Sportvorstand Ole Book die Leihe.