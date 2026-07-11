Während die Saarländer noch am Anfang ihrer Saison-Vorbereitung stehen, geht’s für den Schweizer Meister in wenigen Tagen los. Gerezgiher trifft in einem guten Testspiel für den Bundesliga-Aufsteiger.

Rust (dpa) – Die SV Elversberg hat ihr zweites Testspiel der Vorbereitung auf ihre Premierensaison in der Fußball-Bundesliga mit einem Unentschieden beendet. Das Team von Trainer Vincent Wagner trennte sich vom Schweizer Meister FC Thun 1:1 (1:1). Filimon Gerezgiher brachte die Elversberger in der 28. Minute in Führung, Brighton Labeau glich kurz vor der Pause für Thun aus (42.).

Wagner nutzte die Partie, um möglichst vielen Spielern gleichermaßen Einsatzminuten zu geben, und wechselte nach der Pause auf nahezu allen Positionen durch. Dabei kamen auch die Nachwuchsspieler Lionel Notarrigo und Louis Westrich zum Einsatz. Bitter verlief die Partie für Luca Schnellbacher, der nach einem Tritt bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden musste. Trotz eines Chancenplus in der zweiten Hälfte blieb es beim 1:1.

Bald Trainingslager

Für die SVE, die erst seit knapp zwei Wochen im Training ist, war das ein ordentliches Ergebnis. Der Schweizer Meister befindet sich dagegen bereits in der Schlussphase seiner Vorbereitung, absolvierte im Anschluss noch einen weiteren Test gegen den SV Waldhof Mannheim und startet am 22. Juli mit dem Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen Dinamo Zagreb in die Champions-League-Qualifikation.

Elversberg hingegen bestreitet sein nächstes Testspiel am 17. Juli gegen Viktoria Köln, ehe der Bundesliga-Aufsteiger ab dem 20. Juli sein Trainingslager in Barneveld (Niederlande) bezieht.