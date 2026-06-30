St. Ingbert (dpa/lrs) – Nahezu ohne Bundesliga-Erfahrung, dafür aber mit einer Reihe von Top-Talenten und einer kaum veränderten Aufstiegself ist die SV Elversberg in die Vorbereitung auf die Premierensaison im Fußball-Oberhaus gestartet. Rund 1.000 Fans sorgten beim Trainingsauftakt in St. Ingbert für einen stimmungsvollen Rahmen – und bekamen einen ersten Eindruck von den Neuzugängen Maurice Krattenmacher (20/FC Bayern) und Noah Darvich (19/VfB Stuttgart) und einer Mannschaft, die mit viel Optimismus in das Bundesliga-Abenteuer startet.

«Das ist unglaublich, welche Begeisterung dieser Verein im Saarland entfacht hat. Als ich in der Regionalliga hier angefangen habe, kamen nicht mal so viele Leute zum Spiel wie jetzt zum Training», betonte Luca Schnellbacher, der seit 2020 für die SVE spielt. Trotz aller Euphorie wisse das Team aber um die Herausforderung. «Von der zweiten in die erste Liga ist der größte Schritt. Da gibt es Spieler, die so viel verdienen wie unsere ganze Mannschaft. Aber Fußball wird trotzdem elf gegen elf gespielt und beginnt bei 0:0», entgegnete Trainer Vincent Wagner.

Trainer hofft auf Entwicklungsschritt

Ein großer Pluspunkt sei die Kontinuität im Kader. «Von unserer Startelf sind zehn Spieler noch da. Diese Eingespieltheit wird ein Vorteil sein. Ich habe oft erlebt, dass Mannschaften im zweiten gemeinsamen Jahr noch einmal einen Entwicklungsschritt machen. Das hat man heute schon ein Stück weit gesehen. Und trotzdem: Die Hürde ist riesig.»

Bis zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim MSV Duisburg bleiben acht Wochen, der Bundesliga-Start folgt eine Woche später. Wagner hat dafür einen klaren Fahrplan. «Wir ziehen jetzt vier Wochen bis zum Trainingslager durch. Danach machen wir bewusst einen kleinen Cut mit fünf Tagen Pause, in denen trotzdem individuell gearbeitet wird. Anschließend gehen wir in die letzten drei intensiven Wochen bis zum Pokalspiel.»

Auch DFB-Pokal gegen Duisburg wichtig

Einen Wunschgegner für das erste Bundesliga-Spiel hat Wagner dagegen nicht. «Es gibt eigentlich kein Wunschspiel. Für mich ist im Moment nur ein Spiel im Fokus – und das ist der DFB-Pokal beim MSV. Das wird schwer genug.»

Neuzugang Noah Darvich zeigte sich nach seiner ersten Einheit ebenfalls angetan. «Ich glaube, das war ein Top-Trainingsstart. Es war schon relativ viel Qualität und Intensität drin. Das habe ich für ein erstes Training offen gesagt nicht erwartet.»

Der 19-Jährige freut sich auf seine erste Bundesliga-Saison. Dass Elversberg auf junge Top-Talente setzt, spielte bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle. «Man bekommt schnell mit, dass hier viele junge Spieler ihre Chance bekommen. Das passt zu meinem Profil, deshalb musste ich nicht lange überlegen.»