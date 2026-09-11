Die Vorfreude im Saarland auf die Bayern ist groß, die Vorbereitung speziell. Die SV Elversberg freut sich auf die Partie gegen den Top-Favoriten. Vincent Wagner wird an der Seitenlinie stehen.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Die Einstimmung für das Highlight gegen den FC Bayern München hat für die SV Elversberg bereits am Champions-League-Abend begonnen. «Es ist super schön und etwas Besonderes, am Donnerstag die Champions League zu sehen und daraus dann direkt die Vorbereitung machen zu können», sagte Co-Trainer Pascal Bieler, der Chefcoach Vincent Wagner auf der Pressekonferenz vertrat.

Wagner weilte zu der Zeit in Frankfurt am Main bei der DFB-Verhandlung über seine Gelb-Rot-Sperre, die aufgehoben wurde. So kann der 40-Jährige im Bundesliga-Duell gegen den Meister am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf der Bank sitzen.

Bieler gab den Spielern mit auf den Weg, Spaß zu haben und mutig zu sein. «Aber natürlich brauchen wir auch eine gewisse Konstanz gegen den Ball. Der individuellen Qualität der Bayern brauche ich nichts hinzuzufügen. Wir freuen uns darauf», sagte er.

Finale Baugenehmigung für Stadionausbau erteilt

Nach dem 5:0-Erfolg der Bayern in der Königsklasse gegen Bodö Glimt ist Elversberg gewarnt. Das Überraschungsteam der Liga hat allerdings nichts zu verlieren und nach den zwei Auftaktsiegen weites Interesse geweckt. Sogar aus der Schweiz war ein Reporter zur Pressekonferenz des Dorfvereins angereist, was Bieler ein Schmunzeln entlockte.

Kurz vor dem Match kamen zudem gute Nachrichten bezüglich des geplanten Ausbaus der Nordtribüne. Wie der Saarländische Rundfunk berichtete, hat der Landkreis Neunkirchen die finale Baugenehmigung für die Tribüne und damit für das gesamte Stadion erteilt. Die Ursapharm Arena an der Kaiserlinde kann somit auf 15.500 Plätze erweitert und langfristig bundesligatauglich gemacht werden. Bislang spielt die SVE mit einer Ausnahmegenehmigung der Bundesliga. Mit der Genehmigung sind verschiedene Auflagen verbunden.