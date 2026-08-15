Die SV Elversberg zeigt sich gegen den FC Lorient spielfreudig und bereit für den Saisonstart.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Im finalen Härtetest vor dem Saisonstart hat Bundesliga-Neuling SV Elversberg noch einmal viel Selbstvertrauen getankt. Bei der Saisoneröffnung siegten die Saarländer gegen den FC Lorient mit 4:1 (1:1). Die Tore im Duell mit dem französischen Erstligisten erzielten Lukasz Porebo (13. Minute), Noah Darvich (47.), Luca Schnellbacher (52.) und Cole Campbell (63.). Mamadou Koné (31.) traf für die Gäste.

Elversberg zeigte eine starke Leistung. Der Ball lief flüssig, der Gegner konnte nur reagieren und wurde spielerisch komplett dominiert. Der Auftritt macht Mut für die Bundesliga, auch wenn man im Saarland demütig bleibt. «Ein Testspiel ist schon noch ein Unterschied zu einem Bundesligaspiel. Wir sind noch nicht ganz final in unseren Abläufen», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber in der ARD.

Kader noch nicht komplett

Personell wollen die Saarländer, die vor dem Anpfiff die Ausleihe von Stürmer Noel Futkeu vom Bundesligarivalen Eintracht Frankfurt bekanntgaben, noch nachlegen. «Wir halten Augen und Ohren offen. Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Innenverteidigung dünn besetzt sind. Da werden wir noch etwas tun», kündigte Weber an. Zudem sollen einige Spieler den Verein noch verlassen.

Die Stimmung auf den Rängen war beim Test ordentlich, aber noch ausbaufähig. «Bundesligareif» war es laut Weber noch nicht. Es gebe aber eine Riesenvorfreude im Verein und dem gesamten Umfeld. «Wir sind gewappnet, es wird aber ein sehr ambitioniertes Spieljahr», sagte er.

Elversberg empfängt zum Bundesliga-Auftakt in zwei Wochen Bayer 04 Leverkusen an der Kaiserlinde. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) reisen die Saarländer in der ersten Rundes des DFB-Pokals zum MSV Duisburg. Am Sonntag (13.00 Uhr) bestreitet die SVE noch einen lockeren Test beim Oberligisten SV Auersmacher.