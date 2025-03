Elversberg im Rausch: 4:0 gegen Hertha BSC

Spiesen-Elversberg (dpa) – Die SV Elversberg darf sich nach einem Gala-Auftritt weiter Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ausrechnen. Die SVE gewann am 24. Spieltag zu Hause gegen Hertha BSC mit 4:0 (4:0). Der Rückstand der Elversberger auf den Relegationsplatz beträgt damit nur noch zwei Zähler.

Muhammed Damar (11. Minute), Robin Fellhauer (29.), Tom Zimmerschied (37.) und Semih Sahin per Foulelfmeter (45.+3) sorgten mit ihren Treffern für fassungslose Gesichter bei der Hertha schon zur Halbzeit.

Desolate Berliner, effiziente Elversberger

Der gebürtige Berliner Damar leitete mit seinem Tor den SVE-Heimsieg vor 10.607 Zuschauern ein. Die desolaten Gäste blieben in der ersten Hälfte offensiv komplett harmlos, während sich die Hausherren vor dem gegnerischen Tor eiskalt zeigten.

Nach dem dritten Gegentor rief Leitl seine Mannschaft für eine Ansprache zusammen, doch besser wurde es für die Hertha nicht. Im Gegenteil: Nach einem Foulspiel von Linus Gechter an Elversbergs Lukas Petkov verwandelte Sahin den fälligen Strafstoß sicher und sorgte somit für die höchste Halbzeitführung in der Geschichte der SVE in der 2. Bundesliga.

Auch nach dem Seitenwechsel konnten sich die Berliner nicht wirklich steigern. Die Saarländer verwalteten den deutlichen Vorsprung souverän.