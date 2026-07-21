Bundesliga-Aufsteiger Elversberg bastelt weiter an seinem Kader für die anstehende Saison. Nun kommt ein Profi aus Kaiserslautern an die Kaiserlinde.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Fußball-Bundesligist SV Elversberg holt Abwehrspieler Luca Sirch vom 1. FC Kaiserslautern. Der 27-Jährige unterschreibt bei den Saarländern einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029, wie der Aufsteiger mitteilte.

«Durch die Verpflichtung von Luca Sirch ist es uns gelungen, mit einem sehr polyvalenten Spieler die Flexibilität und Variationsmöglichkeiten innerhalb unseres Kaders zu erhöhen», sagte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.

Sirch erinnerte sich an Kaiserslauterns Aufeinandertreffen mit Elversberg in der 2. Bundesliga. «Durch die direkten Duelle in den vergangenen beiden Jahren habe ich einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was die SVE auszeichnet. Die Mannschaft steht für Zusammenhalt, Energie und eine klare Idee auf dem Platz», sagte der gebürtige Augsburger, der vor seinem Wechsel zu den Pfälzern vier Jahre bei Lok Leipzig in der Regionalliga gespielt hatte.