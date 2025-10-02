Die SV Elversberg verlängert langfristig mit Flügelspieler Tom Zimmerschied. Der 27-Jährige will mit den Saarländern auf dem Rasen weiter begeistern.

Elversberg (dpa) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den Vertrag mit Flügelspieler Tom Zimmerschied frühzeitig bis Sommer 2029 verlängert. Der bisherige Kontrakt des 27-Jährigen war noch bis 2027 gültig.

«Er stellt eine Bereicherung für unser Offensivspiel dar, und wir sind sicher, dass er in den kommenden Jahren noch weiter in diese tragende Rolle hineinwachsen kann», sagte Sportvorstand Nils-Ole Book, der selbst erst in dieser Woche seinen Vertrag verlängert hatte.

Nach Verletzung startete Zimmerschied durch

Zimmerschied war im Sommer 2024 vom damaligen Drittligisten Dynamo Dresden ins Saarland gekommen und entwickelte sich nach einer Verletzung zu Beginn der vergangenen Saison zum Leistungsträger. «Wir haben in der vergangenen Saison als Team gezeigt, dass wir auf diesem Niveau bestehen können. Ich möchte auch weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft wachsen und mit unseren Spielen begeistern», sagte Zimmerschied.

Elversberg ist trotz des Weggangs von Trainer Horst Steffen zu Werder Bremen wieder stark in die Saison gestartet und nach sieben Spielen Tabellenzweiter.