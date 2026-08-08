Zwei Rote Karten, zwei Tore, ein Remis stehen am Ende des Testspiels von Elversberg auf Mallorca zu Buche. Gerade in Überzahl tut sich der Aufsteiger schwer.

Palma (dpa/lrs) – Bundesliga-Neuling SV Elversberg hat zwei Wochen vor Saisonstart im DFB-Pokal ein Remis im Testspiel beim spanischen Fußball-Zweitligisten RCD Mallorca erreicht. Beim 1:1 (0:0) auf der Baleareninsel erzielte Maximilian Rohr (65. Minute) die Führung, die Antonio Sanchez (69.) nur wenig später ausglich. Nach dem überzeugenden Sieg zuletzt gegen Racing Straßburg fehlten dem Team von Trainer Vincent Wagner diesmal die Ideen.

Dabei spielte Elversberg ab der 11. Minute in Überzahl, nachdem Aboubaka Soumahoro wegen einer Notbremse die Gastgeber früh dezimiert hatte. Die Saarländer taten sich aber trotz der numerischen Überzahl schwer. Nach 57 Minuten war die Anzahl der Spieler beider Mannschaften wieder ausgeglichen, da auch Noah Darvich mit Rot vom Feld musste. Erst danach fielen die Treffer.

Die Generalprobe vor dem Saisonstart im DFB-Pokal, wo die Saarländer am 22. August beim MSV Duisburg antreten, bestreitet das Wagner-Team am kommenden Samstag (15.00 Uhr) gegen den FC Lorient aus Frankreich. Die Bundesliga-Premiere findet am 29. August gegen Bayer Leverkusen statt.