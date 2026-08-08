Testspiel
Elversberg 1:1 im Test auf Mallorca – Rot für Darvich
Noah Darvich
Noah Darvich flog in Mallorca mit Rot vom Platz. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Zwei Rote Karten, zwei Tore, ein Remis stehen am Ende des Testspiels von Elversberg auf Mallorca zu Buche. Gerade in Überzahl tut sich der Aufsteiger schwer.

Lesezeit 1 Minute

Palma (dpa/lrs) – Bundesliga-Neuling SV Elversberg hat zwei Wochen vor Saisonstart im DFB-Pokal ein Remis im Testspiel beim spanischen Fußball-Zweitligisten RCD Mallorca erreicht. Beim 1:1 (0:0) auf der Baleareninsel erzielte Maximilian Rohr (65. Minute) die Führung, die Antonio Sanchez (69.) nur wenig später ausglich. Nach dem überzeugenden Sieg zuletzt gegen Racing Straßburg fehlten dem Team von Trainer Vincent Wagner diesmal die Ideen.

Dabei spielte Elversberg ab der 11. Minute in Überzahl, nachdem Aboubaka Soumahoro wegen einer Notbremse die Gastgeber früh dezimiert hatte. Die Saarländer taten sich aber trotz der numerischen Überzahl schwer. Nach 57 Minuten war die Anzahl der Spieler beider Mannschaften wieder ausgeglichen, da auch Noah Darvich mit Rot vom Feld musste. Erst danach fielen die Treffer.

Die Generalprobe vor dem Saisonstart im DFB-Pokal, wo die Saarländer am 22. August beim MSV Duisburg antreten, bestreitet das Wagner-Team am kommenden Samstag (15.00 Uhr) gegen den FC Lorient aus Frankreich. Die Bundesliga-Premiere findet am 29. August gegen Bayer Leverkusen statt.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-503151/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten