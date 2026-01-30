Jan Elvedi war zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern keine feste Größe mehr. Deshalb lässt sich der Abwehrspieler ausleihen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern leiht seinen Innenverteidiger Jan Elvedi an den Zweitliga-Rivalen SpVgg Greuther Fürth aus. Dies teilten die Pfälzer mit. Der 29 Jahre alte Schweizer war im Sommer 2023 vom SSV Jahn Regensburg auf den Betzenberg gekommen und hat 86 Pflichtspiele für den FCK absolviert, gehörte aber zuletzt nicht mehr zur Stammformation.

«In der bisherigen Saison habe ich nicht so häufig auf dem Platz gestanden, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Schritt nach Fürth zu machen, um dort wieder in meinen Spielrhythmus zu finden», sagte Elvedi. Er hoffe, dass er in einem halben Jahr gestärkt nach Kaiserslautern zurückkehre.