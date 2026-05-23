Rhein-Lahn-Kreis
Elfjähriger stirbt nach Badeunfall in Schwimmbad
Krankenwagen im Einsatz
Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort starb er. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Rettungskräfte geben alles, doch der Junge stirbt im Krankenhaus. Was bisher über den tragischen Zwischenfall in Birlenbach bekannt ist.

Birlenbach (dpa) – Ein elf Jahre alter Junge ist nach einem Unfall in einem Schwimmbad im Rhein-Lahn-Kreis gestorben. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei in dem Bad in Birlenbach liefen bereits Reanimationsversuche, wie die Polizeidirektion Koblenz mitteilte. Unter laufenden Rettungsmaßnahmen sei der Junge in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er.

«Die näheren Umstände sind derzeit noch unklar und Gegenstand eines Todesermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei», hieß es weiter. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. Der Badeunfall passierte am Nachmittag.

© dpa-infocom, dpa:260523-930-121645/1

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