Nach dem Tod eines Elfjährigen in einem Freibad im Rhein-Lahn-Kreis laufen Ermittlungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, eine Obduktion soll jetzt weitere Hinweise liefern.

Birlenbach (dpa/lrs) – Nach dem Tod eines elf Jahre alten Jungen bei einem Badeunfall in einem Freibad in Birlenbach ist ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Außerdem sei eine Obduktion des Leichnams zur Klärung der Todesursache angeordnet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Die genauen Umstände des Unfalls am vergangenen Samstagnachmittag sind weiterhin unklar.

Die bislang vernommenen Zeugen, darunter auch die anwesenden Bademeister, konnten keine sachdienlichen Angaben zum Unfallhergang machen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Weitere Zeugenvernehmungen stünden noch aus. Bislang bestehe kein Verdacht für ein strafbares Verhalten.

Nach Angaben der Polizei liefen beim Eintreffen der Rettungskräfte in dem Bad im Rhein-Lahn-Kreis bereits Reanimationsversuche. Der Junge sei in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.