Landkreis Ahrweiler
Elf Verletzte bei Auffahrunfall auf A61
Polizei sichert Unfallstelle
Die vier Autos waren einander zwischen den Autobahndreiecken Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgefahren. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Weil ein Auto auf der Autobahn bremst, fahren gleich drei andere Fahrzeuge auf. Mehrere Menschen werden lediglich leicht verletzt, aber alle ins Krankenhaus gebracht.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos auf der Autobahn 61 haben elf Menschen leichte Verletzungen erlitten. Alle von ihnen seien nach dem Unfall bei Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Den Sachschaden liegt den Beamten zufolge im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte das erste Fahrzeug am Vormittag wegen des Verkehrs abbremsen müssen. Die drei Autos dahinter fuhren ihm dann nacheinander auf. Die A61 war in Richtung Norden vorübergehend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-498483/1

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