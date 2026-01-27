Schneller Zugriff auf Dokumente und weniger Papier: Die elektronische Strafakte ist landesweit bei Staatsanwaltschaften und Polizei im Einsatz. Was bedeutet das?

Mainz (dpa/lrs) – Die elektronische Strafakte ist in Rheinland-Pfalz mittlerweile bei allen Polizeistellen und Staatsanwaltschaften im Einsatz. Sie arbeiten seit dem 1. Oktober 2025 vollständig mit der sogenannten eStrafakte, wie das Innenministerium und das Justizministerium gemeinsam mitteilten. Rheinland-Pfalz nehme damit bundesweit eine Vorreiterrolle ein.

Die eStrafakte ermögliche eine durchgängige elektronische Kommunikation zwischen Polizei und Justiz, hieß es. Ermittler können unabhängig von ihrem Ort auf wichtige Dokumente zugreifen. «Dadurch werden Arbeitsabläufe beschleunigt und der Papierverbrauch deutlich reduziert.»

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte laut Mitteilung: «Gerade bei komplexen Ermittlungen ist es entscheidend, dass Informationen schnell, sicher und ohne Medienbrüche zur Verfügung stehen.»

Nach Angaben von Justizminister Philipp Fernis (FDP) arbeiten bereits seit einiger Zeit alle rheinland-pfälzischen Gerichte in Zivil- und in fachgerichtlichen Verfahren mit der eAkte. «Dass die Umstellung nun auch in Strafsachen geglückt ist, ist ein besonderer Erfolg», sagte er.