Eiswein in drei von sechs Anbaugebieten gelesen

Es braucht mindestens minus sieben Grad, bevor Eisweintrauben gelesen werden dürfen. In einigen der rheinland-pfälzischen Anbaugebiete gelang das.

Bodenheim (dpa/lrs) – In drei der sechs Anbaugebiete des größten weinbautreibenden Bundeslandes sind in diesem Jahr Eisweintrauben gelesen worden. Das berichtete der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher. Insgesamt hätten 29 Betriebe in Rheinhessen, der Pfalz und an der Mosel bei mindestens minus sieben Grad Celsius rund 35.000 Liter Eiswein keltern können. Ahr, Mittelrhein und Nahe gingen leer aus.

Angemeldet waren laut Landwirtschaftskammer landesweit nur 16,6 Hektar für Eiswein, so wenig wie noch nie in den letzten zehn Jahren, wie Büscher sagte. «Der Grund dafür dürfte einerseits an dem sehr frühen Lesezeitpunkt liegen. Zudem hatten viele Trauben zum Ende der Lese nicht mehr den für Eiswein erforderlichen Gesundheitszustand.»