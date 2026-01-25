Wetter
Eisige Woche startet mit Schnee und Frost im Südwesten
Kälte, Schnee und glatte Straßen: Zum Wochenbeginn stellt sich Rheinland-Pfalz und das Saarland auf winterliche Bedingungen ein. Teilweise kann es glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Eis, Kälte und Schnee erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Beginn der kommenden Woche. Am Sonntag soll es zunächst noch meist trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Ab dem Nachmittag sei jedoch im Süden und Osten bereits vereinzelt mit Schneefall zu rechnen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und minus 2 Grad. In der Nacht zum Montag werden dann vor allem im Osten weitere Schneefälle erwartet, dazu kann es glatt werden.

Es bleibt grau

Am Montag bleibt es bedeckt, insbesondere im Osten kann es bis zum Abend weiter schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, im Westerwald und im Osten werden höchstens minus 2 bis 0 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag könnte es den Meteorologen zufolge erneut glatt werden.

Stark bewölkt bleibt es auch am Dienstag, jedoch soll es zunächst niederschlagsfrei bleiben. Ab der zweiten Tageshälfte breitet sich dann jedoch von Südwesten kommend Regen aus. In Hochlagen könne es noch einmal schneien, auch gefrierender Regen sei dort nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad.

