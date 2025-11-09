Eintracht vor richtungsweisendem Spiel gegen Mainz

Eintracht Frankfurt steht nach schwächeren Wochen in der Bundesliga gegen Mainz 05 unter Zugzwang. Für Angreifer Jonathan Burkardt kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga wieder den Anschluss an das Verfolgerfeld schaffen. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des zehnten Spieltags im Rhein-Main-Duell den FSV Mainz 05 zu Gast.

Die Eintracht braucht einen Sieg, um nicht im grauen Mittelfeld der Liga zu verharren. Eine ähnlich gute Defensivleistung wie zuletzt beim 0:0 in der Champions League bei der SSC Neapel soll den Grundstein für drei Punkte bilden.

Wie stark lässt Toppmöller rotieren?

Offen ist, wie sehr Toppmöller im Vergleich zum Remis gegen den italienischen Meister rotieren lassen wird. Möglich ist etwa, dass Ritsu Doan in die Startelf zurückkehrt.

Für Stürmer Jonathan Burkardt gibt es am Sonntag ein Wiedersehen, nachdem er im Sommer aus Mainz nach Frankfurt gewechselt war und seitdem schon neun Pflichtspieltore für seinen neuen Club erzielt hat.