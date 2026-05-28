Eigentlich wollte die CDU/SPD-Koalition eine Doppelspitze bei Lotto Rheinland-Pfalz. Dieser Plan wurde nach Kritik kassiert. Es bleibt bei einem Geschäftsführer. Wer das wird, ist jetzt besiegelt.

Mainz (dpa/lrs) – Nun steht es fest: Der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende und Landeschef seiner Partei, Christian Baldauf, wird neuer Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft, bei der das Land 51 Prozent hält, sprach sich in einer außerordentlichen Sitzung in Mainz einstimmig für den 58-jährigen Pfälzer aus.

Baldauf wird auf den früheren SPD-Staatssekretär Jürgen Häfner folgen, der zwölf Jahre lang die Lottogesellschaft geleitet hatte und Ende Mai aus dem Amt ausscheidet.