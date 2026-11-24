Es bleibt am Dienstag erst mal trocken. Doch das kann sich ändern - und dann kann es auch glatt werden.

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – Nach dem Nebel kommt die Sonne: Der Dienstag wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland trocken und heiter bis sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen am zweiten Tag der Woche zwischen einem und vier Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

In der Nacht zu Mittwoch könne es in der Eifel und im Saarland zunächst leicht regnen – und dann könnte es glatt werden. Teils sei gefrierender Regen mit Glatteisbildung nicht auszuschließen, schreibt der Wetterdienst. Die Temperaturen sinken nachts auf minus drei bis minus sechs Grad. Damit sei auch Reifglätte möglich.

Der Mittwoch startet im Südwesten der Region wolkig, Richtung Westerwald heiter. Die Temperaturen liegen dann höchstens zwischen einem bis drei Grad.