Einschränkungen auf Zuglinie zwischen Mainz und Koblenz

Die intensive Bautätigkeit bei der Bahn wirkt sich auf die Linie RB26 zwischen Mainz und Koblenz aus. Fahrgäste müssen im Januar zeitweise auf Busse oder andere Bahnen ausweichen.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Bauarbeiten sorgen vom 2. bis zum 11. Januar 2026 für Einschränkungen auf der Zuglinie RB26 zwischen Mainz und Koblenz. Es komme bei ausgewählten Fahrten zu Fahrplanabweichungen und Zugausfällen, teilte die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH mit.

Demnach fallen Züge auf dem im Streckenabschnitt zwischen Mainz Hauptbahnhof und Bingen Hauptbahnhof aus. Zudem komme es bei einzelnen Verbindungen zu Halteausfällen auf verschiedenen Streckenabschnitten zwischen Koblenz Hauptbahnhof und Bingen Hauptbahnhof sowie zwischen Bingen Hauptbahnhof und Mainz Hauptbahnhof. Für betroffene Fahrgäste sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.

Durch die intensive Bautätigkeit im Streckenverlauf der RB26 komme es zudem weiterhin zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Verspätungen und Fahrplanabweichungen, hieß es in der Mitteilung.