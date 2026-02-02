Ein Mann sorgt in der Mainzer Altstadt mit einer Spielzeugpistole für einen Polizeieinsatz. Warum die Beamten ihn schließlich festnehmen mussten.

Mainz (dpa/lrs) – Ein aggressiver Mann hat nach Zeugenangaben in der Mainzer Altstadt Menschen mit einer Spielzeugwaffe eingeschüchtert und rumgeschrien. Die Polizei nahm den Mann fest, wie die Beamten mitteilten. Diese waren am Samstag alarmiert worden, da der Mann auf offener Straße mit einer Pistole agiert hatte.

Den Angaben zufolge sei bereits aus den Hinweisen der Zeugen hervorgegangen, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handele. Die Polizei habe die Spielzeugwaffe schließlich sichergestellt. Einem Platzverweis sei er nicht nachgekommen. Weil der Mann der Polizei zufolge weiterhin aggressiv war, fesselten die Einsatzkräfte den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gestellt.