Völklingen (dpa) - Der mutmaßliche Schütze, der einen Polizisten im Saarland getötet hat, ist laut Polizei 18 Jahre alt. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv des Täters machte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Die Hintergründe würden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen beleuchtet, erklärte ein Sprecher. Der Polizist war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt und festgenommen.

