Den 3. Oktober verbinden viele mit Helmut Kohl. Doch die letzte Ruhestätte des Pfälzers ist diesmal verhüllt.

Speyer (dpa/lrs) – Das Grab des langjährigen Bundeskanzlers Helmut Kohl im pfälzischen Speyer wird wegen der laufenden Arbeiten auch am 3. Oktober (Freitag) mit einem Sichtschutz gesichert und verhüllt bleiben. Die finale Gestaltung werde «mit Sicherheit» nicht in dieser Woche fertig, teilte Kohls Witwe Maike Kohl-Richter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

In den vergangenen Jahren waren am Tag der Deutschen Einheit viele Menschen zum Grab im Adenauerpark gekommen. Kohl gilt als Kanzler der Einheit und als einer der Architekten des modernen Europas.

Kohl-Richter hatte am Rande der Arbeiten Ende September bestätigt, dass die endgültige Gestaltung der letzten Ruhestätte begonnen habe und im Oktober fertiggestellt sein soll. Ein konkretes Datum wolle sie nicht nennen, das wäre auch mit Blick auf das Wetter unseriös. Kohl war am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen gestorben und am 1. Juli 2017 in Speyer beigesetzt worden.