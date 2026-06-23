Rettungseinsatz
Eingesperrt im Auto – Feuerwehr rettet Baby
Feuerwehr
Die Feuerwehr konnte das Kleinkind aus dem Auto befreien. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Rettung in höchster Not: Auf einem Parkplatz ist ein acht Monate altes Kind plötzlich im Auto eingesperrt - bis die Feuerwehr zu Hilfe kommt.

Lesezeit 1 Minute

Prüm (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat ein acht Monate altes Baby aus einem Auto in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) befreit. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Mutter des Kindes am Morgen auf einem Supermarktparkplatz. Das Kind war demnach bereits auf dem Beifahrersitz gesichert und der Schlüssel in der Zündung, als die Mutter den Kofferraum schließen wollte. Daraufhin verriegelten sich den Angaben zufolge alle Türen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Die Feuerwehr rückte daraufhin an und öffnete die Türe. Vorsorglich wurde das Kind von Rettungskräften untersucht. Laut Polizei blieb es unverletzt und war wohlauf.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-268850/1

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