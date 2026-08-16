Nach einem Brand in Pirmasens steht ein Einfamilienhaus vor dem Abriss. Die Ursache ist noch unklar.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein Brand hat in Pirmasens ein Einfamilienhaus zerstört. Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag am Ortsrand des Stadtteils Niedersimten aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Hinweise auf die Ursache gab es zunächst nicht.

Das Haus wurde so schwer beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist und voraussichtlich kontrolliert abgerissen werden muss. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten.