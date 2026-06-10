Heiraten ohne Anmeldung? Ob Riesenrad, Boot oder Schloss – die evangelische Kirche macht Blitzhochzeiten möglich. Wo und wie das klappt.

Mainz (dpa/lrs) – Was haben der Freiherr-vom-Stein-Park in Nassau, das Riesenrad auf dem Mainzer Johannisfest und der Lesegarten in Hachenburg gemeinsam? Es sind Orte, an denen Paare demnächst spontan heiraten können. Dahinter steckt eine bundesweite Aktion der evangelischen Kirche, die unter dem Motto «Einfach heiraten 2026» Segnungen und kirchliche Hochzeiten anbietet.

Paare könnten einfach so ohne Anmeldung kommen, teilt die evangelische Kirche mit. Wer es aber jetzt schon sicher wisse, könne sich am Lieblingsort eine Zeit reservieren lassen. Pro Paar seien 20 bis 30 Minuten eingeplant.

Segnung oder Trauung – was braucht es dafür?

Für die kirchliche Trauung gibt es zwei Voraussetzungen: Das Paar ist bereits standesamtlich verheiratet und mindestens eine Person evangelisch. Die Trauungsurkunde vom Standesamt soll man mitbringen. Auch ein Personalausweis sollte dabei sein. «Falls ihr diese in der Aufregung vergessen habt, könnt ihr sie auch später nachreichen», heißt es auf der Homepage. Die Trauung werde in die Kirchenbücher eingetragen.

Anders ist es beim Segen für Paare: Da reicht es, einfach zu erscheinen. Gesegnet werden können nicht nur verlobte Paare. Es kann etwa auch eine neue Beziehung gesegnet oder ein Eheversprechen erneuert werden. Ein Segens- oder Trauspruch kann vor Ort ausgewählt werden. Wer schon weiß, was ihm oder ihr gefällt, kann natürlich auch Sprüche mitbringen.

Was ist mit Gästen, Kosten und Co.?

Die Paare dürfen auch Gäste mitbringen, die sie an ihrem wichtigen Tag dabeihaben wollen. Sie dürfen sich aber nicht daran stören, dass vielleicht auch andere Paare oder Gäste da sind. Die Aktion kostet laut Kirche nichts. Für die Teilnehmenden gebe es «eine schöne Erinnerungs-Urkunde».

Wann können Paare spontan heiraten?

Viele Termine der bundesweiten Aktion mit 359 Orten sind am Wochenende rund um den beliebten Hochzeitstermin 26.06.2026 geplant. Aber auch an anderen Tagen gibt es die Möglichkeiten für Blitzhochzeiten à la Las Vegas.

Wo findet die Aktion in Rheinland-Pfalz statt?

Am Lahnufer in Nassau gibt es am 27. Juni gleich drei mögliche Feierorte: auf der Bühne am Café, auf der Wiese am Ufer oder sogar auf dem Boot mitten auf der Lahn. «Der Spielplatz im Park macht den Tag auch für Familien entspannt», heißt es auf der Homepage. «Im Anschluss kann gemeinsam im Café-Restaurant im Steinpark in Nassau Kaffee getrunken oder ganz unkompliziert auf der Wiese gepicknickt werden.»

In Hachenburg im Westerwald geht «einfach heiraten» am 26. Juni: «Kostenlos und ohne große Vorplanung» im Gasthause zur Sonne, im Schloss oder im Lesegarten. Hier stehen Paaren außerdem Musikerinnen und Musiker für die Trauung oder Segnung zur Verfügung. Und ein Paarfoto vom Profi-Fotografen gibt es laut Homepage auch.

Auf dem Riesenrad auf dem Johannisfest in Mainz können Paare am 19. Juni in luftiger Höhe «Ja, ich will!» sagen. «Egal, ob gleichgeschlechtlich, hetero oder queer, egal welche Religion – jede*r ist willkommen. Verschiedene Pfarrer*innen stehen am Riesenrad bereit», teilt das Evangelische Dekanat Mainz mit.

In Worms steht als Ort für Segen oder Trauung am 26. Juni die Magnuskirche bereit, in Ingelheim können Paare an dem Tag in die Burgkirche kommen. «Danach laden wir euch auf ein Glas Sekt oder Orangensaft im romantischen Ingelheimer Rosengärtchen ein», heißt es aus Ingelheim.

Einfach Ja-Sagen geht auch auf der Burg oder in der Kirche in Dill im Rhein-Hunsrück-Kreis, wie der Evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach mitteilt. «Im Anschluss feiern Sie die Liebe in herrlicher Kulisse: Stoßen Sie mit einem Glas Sekt an, genießen Sie Kaffee und Kuchen und halten Sie Ihr Glück mit Schnappschüssen in unserer Fotobox fest», heißt es aus Dill.

Unter www.einfachheiraten.info können sich interessierte Paare alle teilnehmenden Orte auf einer Karte anschauen – auch in den angrenzenden Bundesländern gibt es Angebote.

«Einfach heiraten» erstmals bundesweit

Die Aktion #einfachheiraten findet dieses Jahr erstmals als gemeinsame Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zwölf Landeskirchen statt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich an der Aktion im Rahmen einer Kooperation von drei Landeskirchen rund 80 Feierorte.

Dieses Jahr sind im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland 40 Orte dabei, wie Pastorin Anne Brisgen vom Zentrum für evangelische Gottesdienst- und Predigtkultur in Wittenberg sagt. Zur Evangelischen Kirche im Rheinland gehören Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Im Bereich der Evangelischen Kirche der Pfalz seien es zwei Orte.