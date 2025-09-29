Mosel
Eine Brücke nach Unfall mit Containerschiff wieder frei
Frachtschiff rammt nachts zwei Moselbrücken
Frachtschiff rammt nachts zwei Moselbrücken
Harald Tittel. DPA

Nach einem nächtlichen Crash eines Containerschiffs auf der Mosel rollt der Verkehr in Schweich wieder – doch in Longuich bleibt die Brücke vorerst gesperrt.

Schweich/Longuich (dpa/lrs) - Nachdem ein Containerschiff auf der Mosel nachts zwei Brücken gerammt hat, ist eine davon wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit. Die Brücke in Schweich sei zuvor vom LBM Trier überprüft worden. Die Moselbrücke Longuich (Kreis Trier-Saarburg) sei allerdings weiterhin gesperrt, sagte ein Sprecher. 

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen, hieß es von der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:250929-930-98287/4

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten