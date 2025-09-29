Schweich/Longuich (dpa/lrs) - Nachdem ein Containerschiff auf der Mosel nachts zwei Brücken gerammt hat, ist eine davon wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit. Die Brücke in Schweich sei zuvor vom LBM Trier überprüft worden. Die Moselbrücke Longuich (Kreis Trier-Saarburg) sei allerdings weiterhin gesperrt, sagte ein Sprecher.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen, hieß es von der Polizei.
