Seltsame Geräusche aus der Küche wecken einen Mann auf. Als er aufsteht, kann er seinen müden Augen kaum trauen - da steht jemand an seinem Herd und kocht.

Trier (dpa/lrs) – In einer fremden Wohnung hat sich ein Unbekannter in Trier frühmorgens Nudeln gekocht. Seltsame Geräusche aus seiner Küche weckten den Wohnungsinhaber um fünf Uhr auf, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann aufstand und seine Küche betrat, konnte er seinen Augen kaum trauen.

An seinem Herd habe ein Unbekannter den Kochlöffel geschwungen und seelenruhig Nudeln gekocht. Als der Eindringling den Wohnungsinhaber bemerkte, habe er die Flucht in Richtung Bahnhof ergriffen. Eine Verfolgung blieb erfolglos, der Wohnungsinhaber verlor den unbekannten Koch aus den Augen.

Der Mann konnte nach Polizeiangaben in die Wohnung gelangen, weil die Haustür wegen eines Defekts nicht abgeschlossen werden konnte. Gestohlen wurde nichts. Weitere Details zu dem kuriosen Fall nannte die Polizei nicht.