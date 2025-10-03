Kurioser Polizeieinsatz
Einbrecher stellt sich als Staubsaugerroboter heraus
Blaulicht
Blaulicht
Julian Stratenschulte. DPA

Flackerndes Licht sorgte in Kaiserslautern für einen Polizeieinsatz. Doch der vermeintliche Täter stellt sich als Haushaltshilfe heraus.

Lesezeit 1 Minute

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Haushaltshilfe statt Krimineller: Ein vermeintlicher Einbrecher hat sich in Kaiserslautern als Staubsaugerroboter herausgestellt. Ein Nachbar habe am Donnerstagabend flackernde Lichtbewegungen im gegenüberliegenden Haus festgestellt, teilte die Polizei mit. Da es in dem Gebäude kurz zuvor einen Einbruchsversuch gegeben hatte, habe er die Polizei gerufen. Die Lichtbewegungen hätten nach einer Taschen- oder Stirnlampe ausgesehen.

Die Polizei habe das Gebäude umstellt, jedoch sei vor Ort weder ein aufgebrochener Zugang noch eine verdächtige Person festgestellt worden. Im Inneren hätten die Beamten den vermeintlichen Einbrecher dann jedoch gesichtet: Ein Staubsaugerroboter habe seine programmierten nächtliche Reinigung absolviert. Das Licht des Geräts sei von Wänden und Fenstern reflektiert worden, wodurch die flackernden Lichtbewegungen entstanden seien.

© dpa-infocom, dpa:251003-930-119388/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten