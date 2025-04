Alzey (dpa/lrs) – Bei einem Einbruch in ein Optikergeschäft in Alzey haben unbekannte Täter Brillen im Wert von etwa 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in der Zeit zwischen Geschäftsschluss am Freitagabend und der Öffnung am Samstagmorgen in den Laden ein. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

