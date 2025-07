Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus ein und stehlen unter anderem zwei Tresore. Einen lassen sie auf der Flucht zurück - mitten auf der Fahrbahn.

Niederalben (dpa/lrs) – Unbekannte sind in Niederalben (Landkreis Kusel) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben auf der Flucht einen gestohlenen Tresor zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher am Sonntagnachmittag Zugang zum Anwesen und durchwühlten Räume und Schränke.

Außerdem hätten sie auf bisher unbekannte Weise zwei schwere Tresore abtransportiert. Auf der Fahrbahn der Bundesstraße 420 ließen sie einen davon zurück, heißt es. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld im Wert von 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.