Einbrecher isst Schoko-Weihnachtsmann und wird festgenommen

Mit einem Stein verschafft sich ein Mann in Rheinland-Pfalz Zugang zu einem Heim und greift zu einer Süßigkeit. Die Polizei ist schnell zur Stelle.

Ludwigshafen (dpa) – Die Polizei in Ludwigshafen am Rhein hat einen offenkundig vernaschten Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Mann zerstörte die Fensterscheibe eines Betreuungsheims mit einem Stein, drang in das Gebäude ein und ließ sich dort einen Weihnachtsmann aus Schokolade schmecken, wie die Beamten mitteilte. Eine alarmierte Streife nahm den 39-Jährigen fest.

Bei der Festnahme am Freitag setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät ein. Der Mann sei dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Diese Elektroschockpistolen sind auch als Taser bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.