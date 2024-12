Einbrecher greifen Frau an

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zwei Unbekannte sollen in ein Anwesen in Ludwigshafen eingebrochen sein und eine Bewohnerin angegriffen haben. Die Frau sei schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Genauere Informationen zu möglichen weiteren Mitbewohnern und der Art des mutmaßlichen Angriffs gebe man nicht bekannt, um die Persönlichkeitsrechte der Bewohnerin zu schützen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die unbekannten Täter sollen demnach in der Nacht zum 2. Weihnachtstag Schmuck gestohlen haben. Nach dem Einbruch seien sie in einem Auto geflüchtet. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen.