Einbrecher erbeuten Geld und Brathähnchen

Beim Einbruch in einen Imbisswagen in Kaiserslautern wird die Kasse gestohlen - aber nicht nur die. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Schaden von mehreren Tausend Euro ist bei einem Einbruch in einen Imbisswagen in Kaiserslautern entstanden. Der oder die Täter stahlen neben der elektronischen Registrierkasse zahlreiche Lebensmittel, darunter mehrere Brathähnchen, wie die Polizei mitteilte. In den Wagen gelangten sie, indem sie die Seitentür des Wagens aufbrachen.

Der Einbruch geschah auf dem Parkdeck eines Supermarkts zwischen Samstag und Montag. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Sie bittet Zeugen der Tat, sich zu melden.