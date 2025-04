Die Geschichte des römischen Feldherrn und der ägyptischen Königin hat alle Aspekte eines mitreißenden Dramas. In diesem Jahr steht das Paar im Mittelpunkt einer großen Ausstellung in Rheinland-Pfalz.

Speyer (dpa/lrs) – Wenige Tage vor Eröffnung der großen Ausstellung «Caesar und Kleopatra» in Speyer gibt das Historische Museum der Pfalz einen ersten Einblick in die reichhaltige Schau. Museumsdirektor Alexander Schubert und Kurator Lars Börner stellen am Donnerstag (11.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz die Ausstellung vor, die am 13. April beginnt und in der pfälzischen Dom-Stadt bis zum 26. Oktober läuft.

Auf Basis historischer Fakten, archäologischer Funde, klassischer Kunstwerke und visueller Rekonstruktionen zeigt die Schau nicht nur die bewegende Lebensgeschichte der ägyptischen Königin Kleopatra und des römischen Feldherrn Julius Caesar. Sie präsentiert zudem den dramatischen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Wandel dieser entscheidenden Ära.

Die Ausstellung besteht aus mehr als 200 Exponaten von mehr als 30 Leihgebern aus 8 europäischen Ländern. Kleopatra (69-30 v. Chr.) war die letzte Königin aus dem Geschlecht der Ptolemäer, das fast 300 Jahre lang Ägypten beherrschte. Caesar (100-44 v. Chr.) traf sie im Jahr 48 vor der Zeitenwende.