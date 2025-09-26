Ein Autofahrer gerät auf regennasser Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt er mit seinem Wagen gegen einen Bus.

Kenn (dpa/lrs) – Bei einem frontalen Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto nahe Kenn (Kreis Trier-Saarburg) ist ein Mensch verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Autofahrer in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn auf die entgegenkommende Spur und kollidierte mit dem Bus, wie die Polizei mitteilte.

Der Busfahrer und die Insassen blieben unverletzt. Der Autofahrer wurde nach dem Unfall um kurz vor Mitternacht in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt der Polizei zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.